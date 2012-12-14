Середньозважений курс на міжбанку в четвер становив 8,0983 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 13 грудня, зміцнився до 8,0983 грн/дол. порівняно з 8,1011 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,014 млрд дол. (в еквіваленті), що на 76,4 млн дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 809,2 млн дол.

Як повідомлялося, у четвер, 13 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1000/8,1100, до 12:00 ціни підвищилися до 8,1080/8,1130. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,1050/8,1080 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2649, до 12:00 ціни знизилися до 0,2644/0,2648. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,6475 (-0,0185).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/1,3100. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5980/10,6130, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5895/10,6000. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5815/10,5895.