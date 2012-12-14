Столичні податківці легалізували працю 16 тис. підприємців і найманих працівників

Державна податкова служба України в Києві з початку року легалізувала трудові відносини з роботодавцями для 6821 найманого працівника, а також вивела "з тіні" 8794 підприємців. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва.

Як сказано в повідомленні, до бюджету додатково перераховано 2,661 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3 млн грн податків з підприємницької діяльності.

До того ж, йдеться у повідомленні столичної податкової, порушення трудових прав громадян є найбільш поширеним порушенням з боку бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Державна податкова служба України (ДПСУ) повідомляла, що фіксує порушення податкового законодавства щодо оплати праці в 90% випадків від загального числа проведених перевірок. З початку року співробітники ДПСУ в рамках проведення контрольно-перевірочних заходів виявили 77 тис. найманих працівників, які працювали без оформлення трудових угод і не сплачували податки. Обсяг донарахованих та сплачених податків становив 15 млн грн.

Крім того, виявлено 44 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без оформлення відповідних документів. Обсяг податків, донарахованих до сплати, становив 12 млн грн.

До того ж обсяг зарплат, які виплачуються українцям, які не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить, за різними оцінками, до 145 млрд грн.