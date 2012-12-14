Українські прикордонники цього року отримали від ЄС техніки на 262 млн грн

Державна прикордонна служба України отримала цього року від ЄС технічної допомоги на 262 млн грн.

Про це йшлося на засіданні колегії в Адміністрації Держприкордонслужби, повідомили УНІАН у прес-службі прикордонного відомства.

Зокрема, під час обговорення питання міжнародного співробітництва зазначалося, що впродовж року Держприкордонслужба України активно співпрацювала з Європейською агенцію FRONTEX та Місією ЄК. У результаті реалізації міжнародних проектів було отримано технічної допомоги на загальну суму 262 млн грн.

Так, для охорони державного кордону прикордонне відомство отримало 164 автомобілі, 100 квадроциклів, 183 мотоцикли, 50 снігоходів, 11 човнів та 249 пристроїв нічного бачення.

Також було розпочато реалізацію проекту транскордонного співробітництва з реконструкції 9 відділів прикордонної служби та підписано Угоду з Європейською комісією на суму майже 9 млн грн.