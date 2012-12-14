Лідери Євросоюзу пообіцяли боротьбу з кризою, але ухилилися від конкретики

Європейські лідери на восьмигодинних переговорах, що відбулися у п'ятницю в Брюсселі, домовилися продовжувати вживати заходів, спрямованих на зміцнення фінансів і боротьбу з борговою кризою, хоча саміт не приніс конкретних рішень, повідомляє Reuters.

Засідання лідерів пройшло за кілька годин після того, як значного прориву в переговорах про банківський союз добилися міністри фінансів ЄС, домовившись, що Європейський ЦБ отримає право контролювати банки єврозони. Вони також схвалили надання допомоги Греції у розмірі майже 50 мільярдів євро на термін до березня наступного року.

Ці два рішення трохи послаблять пресинг на лідерів ЄС.

Останні тим часом пообіцяли продовжувати створення механізму, здатного ліквідувати проблемні банки, хоча досі неясно, коли цей процес буде завершений.

Вони також почали обговорення питань про те, як змусити країни дотримуватися економічних орієнтирів і як створити "фонд солідарності" для допомоги країнам, що постраждали від економічних потрясінь, однак не заглиблювалися у ці теми, відклавши обговорення до середини наступного року.

Лідери, судячи з усього, намагалися показати, що не розслабляються, але підсумками зустрічі стали в основному усні обіцянки.

"Ми вирішили ввести в дію єдиний механізм врегулювання", - сказав президент Європейської ради і голова саміту Герман Ван Ромпей.

Єврокомісія представить пропозицію про цей механізм протягом 2013 року, сказав президент комісії Жозе Мануел Баррозу. Механізм буде ліквідувати проблемні банки, закриваючи їхні нездорові підрозділи і зберігаючи життєздатні частини.

"Ми погодили карту перспектив розвитку валютного союзу", - сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель, не вдаючись у подробиці обговорень.

Дводенний саміт, шостий і останній в 2012 році, був покликаний детально обговорити, як найкращим чином реформувати економічний і валютний союз і вирішити проблеми, які підживлюють боргову кризу.