Податківці за допомогою експертів шукатимуть випадки ухилення від сплати податків

Державна податкова служба України має намір впритул зайнятися аналізом цін за внутрішніми товарними операціями і непрямими експортно-імпортними контрактами, для чого запрошує до співпраці експертів новоствореного Центру моніторингу товарних ринків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, центр має виявляти випадки ухилення від сплати податків при операціях зі «зв'язаними структурами», коли ціноутворення відбувається не за ринковими правилами. Як з'ясували фахівці ДПСУ, такі операції не рідкість. Зокрема, проаналізувавши митні декларації, податківці дійшли висновку, що в 2012 році за прямими контрактами проекспортовано менше половини товарів, при цьому близько 54% всього експорту здійснювалося безпосередньо через третіх осіб і офшорні структури, часто пов'язані між собою. Загальний обсяг експорту за непрямими контрактами у 2012 році становив 260 млрд грн.

Як сказано в прес-релізі, для визначення нормального рівня цін фахівці новоствореного центру аналізуватимуть широкий спектр даних – органів статистики, профільних видань, митних баз України і країн - торгівельних партнерів, а також рішення судових інстанцій України і світу.

Як заявив з цього приводу голова ДПСУ Олександр Клименко, боротьба з виведенням капіталу в офшори до повної оплати податків – це загальносвітовий тренд. «Але ми маємо бути на крок попереду, щоб адекватно реагувати на виклики і загрози. Тепер у своєму розпорядженні ми маємо штат висококваліфікованих фахівців і потужні аналітичні інструменти, завдяки чому зможемо бачити «як на долоні» випадки, коли задекларовані підприємством договірні ціни не відповідають реальним сумам, одержаним за експортними контрактами», - цитує О.Клименка прес-служба ДПСУ.

За його словами, у разі виявлення таких операцій бізнесу в судовому порядку запропонують сплатити податки, нараховані на основі ринкових цін. «Наша принципова позиція: прибуток має оподатковуватися в тій країні, де він економічно зароблений», - продовжив О.Клименко.

У ДПСУ також нагадали, що з 1 січня 2013 року набуває чинності стаття 39 Податкового кодексу України щодо методів визначення і порядку використання звичайної ціни. Представники бізнесу дістануть можливість укладати з податковими органами договір про ціноутворення і цілі оподаткування. Це дозволить уникнути непорозумінь між платником податків і органами ДПСУ в частині правильності визначення методів і порядку використання звичайної ціни на товари, роботи і послуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю виданню «Инвестгазета» голова Державної податкової служби України Олександр Клименко заявляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до втрат Державного бюджету у розмірі у межах 100 млрд грн. у січні 2012 року О.Клименко називав виявлення ухилень від сплати податків під час проведення експортно-імпортних операцій з використанням офшорних компаній одним з пріоритетів роботи ДПСУ. У березні 2012 року Державна податкова служба України і Американська торгова палата в Україні створили дві робочі групи для відпрацювання питань трансфертного ціноутворення з метою припинити практику мінімізації податків за допомогою офшорів.

У листопаді Міністерство фінансів України винесло на загальне обговорення проект наказу про порядок взаємодії органів Державної податкової служби і Державної митної служби під час здійснення контролю над імпортними операціями.