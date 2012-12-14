На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1010/8,1080 грн/дол.

У п'ятницю, 14 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1030/8,1110, на 12:00 ціни знизилися 8,1020/8,1080. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1010/8,1080 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2638/42, на 12:00 ціни знизилися 0,2632/36. На час закриття ціни досягли рівня 0,2630/34. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7860 (+0,1385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3070/1,3115. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6155/10,6280, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5995/10,6115. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 10,6000/10,6130.