УКБС: статутний капітал українських банків за 5 років збільшився у 4 рази

Статутний капітал українських банків за останні п'ять років збільшився в 4 рази - до 21,6 млрд дол., що є одним із чинників стійкості банківської системи.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Український кредитно-банківський союз» з посиланням на генерального директора асоціації Галину Оліфер.

"За останні 5 років статутний капітал банківської системи України зріс в 4 рази (до 21,6 млрд дол.), регулятивний капітал збільшився в 2,5 разу (до 22,3 млрд дол.). Норматив адекватності регулятивного капіталу на 1 листопада 2012 р. становить 18,2% (при потрібних не менш як 10%), - відзначила Г.Оліфер. - Ці статистичні дані свідчать про достатній запас "міцності" національної банківської системи і потенціал для кредитування економіки".

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, на 1 листопада 2012 року ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

За листопад ц.р. капітал банків скоротився на 0,1% - до 169,7 млрд грн, сплачений зареєстрований статутний капітал - не змінився і на 1 грудня ц.р. становив 174,5 млрд грн.