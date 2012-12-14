Банк "Таврика" ввів ліміти на видачу готівки за картками

Банк "Таврика", якому Національний банк України з 23 листопада п.р. заборонив приймати депозити, з 10 грудня 2012 ввів добові ліміти на видачу готівки за своїми картками.

Про це повідомляється на сайті банку.

"Банк "Таврика" інформує вас про тимчасове встановлення з 10 грудня 2012 р. добових обмежень на суму операцій із видачі коштів за платіжними картками банку... Кошти, за наявності, виплачуються виключно через касу банку ", - сказано в повідомленні банку.

Згідно з наданою інформацією, за картками Visa Electron на добу буде видаватися не більше 250 гривень (в еквіваленті), за Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum - по 500 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, згідно з рішенням Комісії НБУ з питань нагляду №906 від 23 листопада 2012 року, заборонив банку «Таврика» (м. Київ) залучати депозити.

ПАТ «Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, ніхто з акціонерів не володіє більше 10% акцій банку.