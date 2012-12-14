Інфляція в Польщі у листопаді становила 2,8%

Варшава. Інфляція в Польщі у листопаді у річному вираженні становила 2,8% (3,4% у жовтні), досягнувши свого найнижчого темпу зростання за останні два роки.

Про це свідчать дані державного комітету статистики країни GUS, які має УНІАН.

Порівняно з попереднім місяцем ціни на головні споживчі товари у Польщі зросли на 0,1% після 0,4% зростання місяцем раніше.

Водночас опитані польським агентством РАР аналітики прогнозували 2,9% інфляцію у листопаді у річному вираженні і 0,2% до жовтня.

За даними GUS, минулого місяця у Польщі найбільше подорожчало обслуговування житла (на 4,3%) і транспорт (на 3,1%) на тлі 4,8% зниження вартості одягу і взуття.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року інфляція в Польщі становила від 3,6% до 4,3% на місяць у річному вираженні, досягши свого максимального зростання у лютому і червні. У липні польський Нацбанк прогнозував зниження інфляції в Польщі у поточному році до 2,6% з 4,3% у 2011 р., а у 2013 р. - до 1,8%.

За останні десятиліття найбільша місячна інфляція в Польщі була зафіксована у травні минулого року на рівні 5%.