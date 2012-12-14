Прибуток банківської системи у листопаді становив 0,56 млрд грн, з початку року - 4,4 млрд грн

Прибуток банківської системи в листопаді 2012 р. становив 0,56 млрд грн (у жовтні ц.р. - 1 млрд грн), за січень-листопад - 4,358 млрд грн (за 11 місяців 2011 року збиток системи становив 4,8 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків у січні-листопаді ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшилися на 7,9% - до 137,37 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 107,893 млрд грн, комісійний дохід - 19,23 млрд грн.

Витрати зросли на 0,6% і становили 133 млрд грн, зокрема процентні витрати - 62,107 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 32,88 млрд грн, відрахування в резерви - 22,731 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків у жовтні 2012 року станови 1 млрд грн, у вересні збиток становив 119 млн. грн, при тому що два попередні місяці були прибутковими (серпень - 653 млн. грн, липень - 683 млн. грн).

Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.