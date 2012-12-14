АМК дозволив «Газтеку» придбати понад 25% акцій «Рівнегазу»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл найбільшому приватному власнику ряду українських облгазів - компанії «Газтек» (м. Київ) на придбання понад 25% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Рівнегаз»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року Фонд державного майна України реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі 7,6% акцій «Рівнегаз»

Компанія «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів.

Власниками самого «Газтека» є кіпрські компанії - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, що контролює також і банк «Надра».

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання та газифікації.

«Рівнегаз» (м. Рівне) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ у Рівненській області.