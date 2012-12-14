Польща за півтора року виявила спроби "відмити" понад 1 млрд дол.

Варшава. Генеральна прокуратура Польщі за останні півтора року виявила спроби "відмити" близько 1,25 млрд дол. нелегальних коштів, що у близько 8 разів більше, ніж п'ять років тому.

Про це пише в п'ятницю польська Rzeczpospolitа з посиланням на рапорт генеральної прокуратури Польщі на тему організованої злочинності в країні.

З 2007 року, за даними слідчих, у країні виявлено спроб легалізувати 2,1 млрд дол., що, на думку експертів, є лише незначною частиною реального нелегального ринку в Польщі.

"Ще п'ять років тому особи, які перебували під слідством, намагалися відмити близько 160 млн дол. Трьома роками пізніше - це було вже понад 650 млн дол. А за останні півтора року - 1,25 млрд дол. (за поточним курсом: 1USD=3,2 PLN)", - наголошує газета.

Найчастіше гроші намагаються відмити через відкриття ресторанів, магазинів дорогого одягу, будівництво готелів, які показують на папері значні прибутки, хоча реальна виручка може бути близькою до нуля.

Крім того, кошти легалізують через оплату низки фіктивних послуг, насамперед, консультаційних.

Легалізують, таким чином, свої доходи люди, які займаються наркоторгівлею, контрабандою алкоголю і сцигарок, нелегальним оборотом палива та металобрухту.

Газета зазначає, що кількість порушених справ проти людей, що "відмивають" нелегально отримані доходи, за останні 5 років становить майже 2 тис., водночас 95% з тих, кому були висунуті офіційні звинувачення, були засуджені.

Довідка УНІАН. Польща приєдналася до Євросоюзу в 2004 році.

За даними МВФ, у минулому році Польща за номінальним обсягом ВВП, що становив 514,5 млрд доларів, посілала 23 місце в світі.