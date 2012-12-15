У КМДА розказали, які проблеми очікують киян від бюджету-2013

Виплата 20% надбавки до заробітної плати педагогічним працівникам, працівникам закладів культури і мистецтв та працівникам соціального захисту Києва у 2013 році під загрозою.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко під час громадського обговорення державного бюджету України на 2013 рік, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, на сьогодні обсяг фонду стимулювання в структурі бюджету міста становить 812 млн грн, що дозволяє утримувати пропорцію між середньою зарплатою в місті в цілому та зарплатою в бюджетному секторі.

«У керівників бюджетних установ є певні стимули здійснювати добір кваліфікованих працівників, які повинні реалізовувати непрості задачі в умовах реформування, що відбуваються майже у всіх галузях. Щоб бути об’єктивним, зазначу, що без взаємодії між КМДА та урядом протягом 2012 році ситуація у бюджетній сфері була б значно гіршою. Так, тільки додаткових дотацій з держбюджету отримано 953,6 млн грн. Проте ми зовсім не певні, що так само буде і у 2013 році. Реально ситуація така, що для того, аби платити відповідну зарплату працівникам бюджетних установ, нам потрібно 1,2 млрд грн, яких держбюджет нам не дає. Тільки на фінансування стимулюючих надбавок необхідно 812 млн грн. Якщо їх індексувати з урахуванням зростання зарплати в 2012 році, це близько 1 млрд грн. Вільних ресурсів, щоб вирішити проблему своїми силами, у нас немає», – зазначив Р.Крамаренко.

Р.Крамаренко наголосив, що сьогодні міська влада має два сценарії виходу із ситуації, проте обидва варіанти не влаштовують: залишити фонд оплати праці в межах призначень 2012 року без підвищень або збільшити фонд оплати праці майже на 1 млрд грн та позбавити місто перспективи розрахунків за іншими напрямами, такими як транспорт, ЖКГ, благоустрій.

«Нам конче необхідний перегляд основних показників державного бюджету щодо столиці. Інших варіантів нема», – зазначив заступник голови КМДА.

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Також, Р.Крамаренко заявив, що без корегування державного бюджету на 2013 рік медики та вчителі столиці отримуватимуть зарплату меншу, ніж середня в Україні.

Зокрема, він зазначив, що середня зарплата працівників бюджетної галузі у 2012 році становила у Києві 2400 грн, при середній у місті понад 4500 грн.

«За діючої редакції державного бюджету ми не зможемо не те що підвищити у наступному році зарплату бюджетникам, а й навіть перекрити показники інфляції. Ми не зможемо зберегти колективи за таких умов», – сказав Р.Крамаренко.

Він наголосив, що базовий рівень оплати праці бюджетних установ передбачався і виконувався в структурі бюджету міста усіх років у повному обсязі, і в окремі роки навіть більше відносно тих контрольних показників, які доводилися Мінфіном для соціально-культурної сфери. Так, минулого року містом на 15-20% було збільшені ті показники, які довело місту Міністерство фінансів.

«При цьому протягом 2010-2012 років у Києві мережа бюджетних закладів не скоротилася ні на одну одиницю, що мало місце в інших регіонах України. Навпаки, були введені в експлуатацію нові школи, нові дитячі садки, амбулаторії сімейної медицини. Це додаткові робочі місця. При цьому ми не мали суттєвого збільшення штатної чисельності бюджетного сектору, в основному здійснювався перерозподіл штатної чисельності між закладами», – наголосив заступник голови КМДА.

За словами Р.Крамаренка, на сьогодні показники зарплати, доведені Мінфіном, становлять 7,2 млрд грн. При цьому місту не вистачає не менше одного мільярда гривень на фонд стимулювання.

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У державному бюджеті на 2013 відсутня субвенція Києву на покриття різниці в тарифах за теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, повідомив Р.Крамаренко під час спільних зборів профспілкового активу Києва та влади столиці щодо ситуації з бюджетом Києва на наступний рік.

“Різниця в тарифах, яка планувалася у цьому році і яку ми провели - 4,9 млрд грн. Це дало змогу не підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Але на 2013 рік ця субвенція в бюджеті України відсутня. А потреба складає 2,5 млрд грн”, - сказав Р.Крамаренко.

Він також повідомив, що потреба столиці у компенсації за пільгові перевезення становить 625 млн грн, а в держбюджеті передбачено 214 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня голова КМДА Олександр Попов, коментуючи ситуацію, в якій опинився Київ у зв’язку з прийняттям держбюджету-2013, сказав, що влада наступного року не збільшуватиме тарифи на квартплату, які регулюються містом.

Водночас що стосується послуг, які в плані їх вартості визначаються виключно на рівні держави, - за електричну енергію, тепло, водопостачання та каналізацію, то О.Попов тоді сказав, що все залежить від того, чи закладено в державному бюджеті фінансування щодо різниці в тарифах.

«Якщо закладені, то тоді зростання не буде. Якщо їх недостатньо, то на рівні Кабінету міністрів може розглядатися питання щодо підвищення вартості на ці послуги», - зауважив він.

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