Рибак каже, що держбюджет-2013 переглянуть, зокрема щодо фінансування столиці

Після першого кварталу буде переглянуто бюджет 2013 року, зокрема, щодо фінансування Києва. Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак в ефірі програми «Велика політика».

Він зазначив: «По результатах першого кварталу ми будемо переглядати бюджет, бо столиця є столиця, вона повинна фінансуватися краще, ніж будь-який регіон». «Бо по Києву вся Європа оцінює, які ми люди, яка ми держава», - додав В.Рибак.

За його словами, Президент України Віктор Янукович в розмові з ним також наголошував на необхідності внесення змін до бюджету, зокрема, щодо збільшення фінансування Києва.

Голова ВР схвально висловився стосовно голови КМДА Олександра Попова і зазначив, що його кандидатуру буде підтримувати на посаду мера Києва. Він зазначив, що «Попов – чесна, порядна і совістлива людина». Він також зауважив, що очільнику Києва «треба підновити команду». При цьому додав: «Попов достойна кандидатура, достойний менеджер».

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, ухвалений Верховною Радою 6 грудня, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у понад 4 млрд грн.

О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

О.Попов зазначив, що після того, як Київ одержить всі показники держбюджету, влада столиці проаналізує їх і звернеться до уряду, а також, у разі потреби, - до Президента, якщо буде конфліктна ситуація з урядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

У КМДА розказали, які проблеми очікують киян від бюджету-2013