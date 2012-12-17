Азаров вважає, що зараз немає необхідності вводити податок на продаж валюти

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що зараз немає необхідності вводити податок на продаж валюти.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1" в неділю.

«Всі ті дії, яких були вжито, – вони абсолютно достатні і абсолютно ефективні. І ніякої необхідності для інших додаткових заходів зараз немає», - сказав М.Азаров, відповідаючи на запитання, як він ставиться до ініціативи Національного банку України про введення податку на продаж валюти.

Він також зазначив, що уряд зацікавлений в стабільності національної валюти, а також в тому, щоб монетарна політика НБУ дозволяла економіці країни розвиватися.

Читайте також:

Арбузов наполягає на введенні 10% податку на продаж валюти

Запровадження податку на продаж валюти відклали... ненадовго