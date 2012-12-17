У Норвегії вважають, що Україні слід покращити енергоефективність та інвестклімат

У Норвегії вважають, що Україні слід покращити енергоефективність та поліпшити інвестиційний клімат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Норвегії в Україні Йон Елведал Фредріксен, виступаючи на конференції з питань національної безпеки України сьогодні у Києві.

За його словами, Норвегія як член НАТО має зважати на ухвалені Україною на найвищому рівні рішення, зокрема, про позаблоковий статус держави, але питання довгострокового співробітництва також слід мати на увазі.

Й.Фредріксен зауважив: «Ми чули від українських партнерів про наростання тиску зі Сходу» і, за словами посла, це також спонукає до дискусії про національну безпеку.

Посол Норвегії згадав про важливість врегулювання в Україні газового питання. На його думку, вирішенню цієї проблеми могли б сприяти не тільки зовнішньополітичні переговори, але й розв’язання деяких внутрішніх питань.

Серед них Й.Фредріксен назвав покращення рівня енергоефективності в Україні, створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних компаній, а також продовження боротьби з корупцією.