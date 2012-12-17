На поточному тижні валютні торги відрізнятимуться низьким рівнем ліквідності - Forex Club

Поточний тиждень виявиться останнім напередодні Різдва, традиційно в цей період активність на фінансових ринках значно спадає аж до закінчення новорічних свят, тому на поточному тижні торги можуть характеризуватися низьким рівнем ліквідності і високою волатильністю, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, для європейської валюти найбільш значущою подією стануть дані по діловому клімату в Німеччині від центру економічних досліджень Ifo 19 грудня. Остання макроекономічна статистика з єврозони носить більш позитивний характер, сигналізуючи про можливу стабілізації. Метою руху для пари EUR/USD стане позначка 1,32, подолання якої відкриє дорогу до 1,35. Для збереження висхідного тренду наступного тижня важливо буде утримувати підтримку 1,3040.

Учасники торгів британським фунтом акцентуватимуть свою увагу на протоколах останнього засідання Комітету з монетарної політики Банку Англії. Регулятор був досить песимістичний у своїх оцінках перспектив британської економіки останнім часом, але відмовився від додаткового кількісного пом'якшення. Фунт, у разі продовження висхідного тренду пари EUR/USD, може рушити до 1,6250.

Для японської ієни особливою значущістю стануть підсумки парламентських виборів. Учасники ринку закладали перемогу ліберально-демократичної партії, посунувши котирування з позначки 79,00 до 83,80, чекаючи змін в економічній політиці, і, зокрема, посилення тиску на Банк Японії з метою подальшого пом'якшення. Для збереження висхідного тренда USD/JPY важливо утримувати підтримку 82,90.