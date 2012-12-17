Мінфін виплатив 39 млн дол. купонного доходу за єврооблігаціями 2011 року
12:54, 17 грудня 2012Фінанси
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Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу в розмірі 39,063 млн дол. за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Як повідомлялося, у 2011 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 1,25 млрд дол. з погашенням у 2016 році. Запозичення здійснювались за ставкою 6,25% річних.
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