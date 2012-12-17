Янукович підписав закон про держбюджет на 2013 рік

Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, який парламент ухвалив 6 грудня, з дефіцитом 3,2%.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Парламент затвердив держбюджет з доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. Документ розрахований виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трильйона гривень, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 мільярда гривень.

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