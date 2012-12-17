Податкова з початку року ліквідувала заборгованість із зарплати на 1,2 млрд грн

Державна податкова служба з початку року провела роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств - боржників та за наслідками бесід і контрольно-перевіркової роботи ліквідувала заборгованість із зарплати на суму 1,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як сказано в повідомленні, бюджет додатково отримав 215 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, відповідно до прес-релізу, ДПСУ переконала представників 71 тис. підприємств, які раніше виплачували своїм найнятим працівникам зарплати нижче або на рівні мінімальної заробітної плати, підвищити зарплати. У результаті, як сказано в повідомленні, до бюджету додатково надійшло 145 млн грн податків з доходів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн грн і становила 896,906 млн грн. Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості - 520,1 млн грн, будівництві - 100,2 млн грн, сфері операцій з нерухомістю, реінжинірингу та наданні послуг підприємцям - 117,1 млн грн. Найменший обсяг заборгованості зафіксовано у сфері лісового господарства - 1,1 млн грн. Донецька область зберегла лідерство за обсягом боргу з виплати заробітної плати, який на листопад 2012 року становив 162,2 млн грн.

Середня зарплата в Україні у жовтні 2012 року становила 3 110 грн, що на 1,5% більше, ніж у попередньому місяці. Найвищі зарплати в жовтні ц.р. зафіксовані у сфері авіатранспорту - в середньому 10 420 грн, найнижчі - у сфері рибальства (1 672 грн), лісового господарства (2 192 грн) та охорони здоров'я (2 215 грн).

З 1 грудня розмір мінімальної зарплати в Україні підвищено до 1 134 грн.