Fitch присвоїло Одеській області рейтинг «В» зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло Одеській області довгостроковий і короткостроковий рейтинги «В», а також національний рейтинг «А» зі стабільним прогнозом. Про це сказано у прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

«Рейтинг відображає той факт, що економіка Одеського регіону диверсифікована і не піддана значним бюджетним ризикам», - йдеться в прес-релізі. Водночас агентство відзначає високу залежність регіону від рішень центральної влади, загального інституційного середовища, що розвивається, в Україні, а також значний ступінь інтегрованості бюджету області у загальний бюджет країни.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 1,25 млрд дол. з погашенням 28 листопада 2022 рейтинг «B». Потім рейтингове агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Слідом за цим агентство змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний" і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою. Крім того, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 з B2, прогноз "негативний". 5 грудня Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз "негативний".

12 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило корпоративний рейтинг і рейтинг дефолту емітента для компанії Ferrexpo Plc до «B3» з «B2» слідом за переглядом суверенних рейтингів України.

14 грудня Standard & Poor's знизило прогноз для Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до «стабільного» і підтвердило довгостроковий рейтинг на рівні «B-».

Сьогодні, 17 грудня, Fitch назвало українських виробників «вразливими» на ринку ЄС, що скорочується в 2013 році.