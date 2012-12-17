Столичні податківці наклали 673 тис. грн штрафів за продаж алкоголю і тютюну підліткам

15:59, 17 грудня 2012
Фінанси
0

Державна податкова служба України в Києві з початку року наклала 673 тис. грн штрафу на підприємців за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва.

Як сказано в прес-релізі, ще одним покаранням за порушення правил обороту алкоголю й тютюну є відкликання ліцензії. Зокрема, з початку року за незаконний продаж підакцизних товарів анульовані 95 ліцензій. У минулому році за 11 місяців анулювали 42 ліцензії.

У податковій службі нагадали, що розмір штрафу, який застосовується до суб'єкта господарювання за незаконний продаж алкоголю і тютюну, становить 6800 грн.

Як повідомляв УНІАН, у цілому по країні Держподатслужба з початку року наклала 8,5 млн грн штрафів на торгівельні підприємства, викриті у продажу підліткам алкоголю і тютюну.

Крім штрафів торгівців також позбавляли ліцензій на роздрібний продаж підакцизної продукції. Усього анульовано 1,1 тис. ліцензій, що удвічі більше від минулорічного показника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter