Столичні податківці наклали 673 тис. грн штрафів за продаж алкоголю і тютюну підліткам

Державна податкова служба України в Києві з початку року наклала 673 тис. грн штрафу на підприємців за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ Києва.

Як сказано в прес-релізі, ще одним покаранням за порушення правил обороту алкоголю й тютюну є відкликання ліцензії. Зокрема, з початку року за незаконний продаж підакцизних товарів анульовані 95 ліцензій. У минулому році за 11 місяців анулювали 42 ліцензії.

У податковій службі нагадали, що розмір штрафу, який застосовується до суб'єкта господарювання за незаконний продаж алкоголю і тютюну, становить 6800 грн.

Як повідомляв УНІАН, у цілому по країні Держподатслужба з початку року наклала 8,5 млн грн штрафів на торгівельні підприємства, викриті у продажу підліткам алкоголю і тютюну.

Крім штрафів торгівців також позбавляли ліцензій на роздрібний продаж підакцизної продукції. Усього анульовано 1,1 тис. ліцензій, що удвічі більше від минулорічного показника.