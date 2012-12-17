Першим заступником голови НБУ призначено екс-директора казначейства «Ощадбанку» - джерело

Першим заступником голови правління Національного банку призначено Бориса Приходька, який обіймав посаду директора казначейства «Ощадбанку».

Про це УНІАН повідомило джерело у банківських колах.

Посада першого заступника була вакантною з лютого 2012 року, після того як Юрій Колобов очолив Міністерство фінансів.

Минулого тижня голова НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з журналістами заявив, що постарається заповнити вакансію до 31 грудня.

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