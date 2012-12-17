Бригинець пропонує зараховувати податок на доходи фізосіб до доходу бюджету Києва
Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець пропонує зараховувати податок на доходи фізичних осіб до доходу бюджету Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, у парламенті зареєстровано законопроект № 1090 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходу бюджету міста Києва, авторами якого є також народні депутати Андрій Павловський і Дмитро Андрієвський.
«Саме завдяки грошам із податків приватних осіб кожне місто намагається розвиватися, тому це ненормально, коли лише одне місто України - Київ - оббирають на кілька мільярдів гривень щороку, забираючи половину цих податків у державний бюджет. Ця новація, яку запровадила команда Януковича, поставила місто на межу виживання», - заявив О.Бригинець.
Депутат зауважив, що Київ дійсно отримує від податків громадян більше грошей, ніж інші міста України, але й потреби столиця має більші. «Не таємниця, що інфраструктурою Києва користуються не лише кияни, а й безліч людей, які неофіційно проживають у місті, які живуть у приміській зоні, але щодня працюють у Києві, та мільйони людей, які приїжджають у столицю у відрядження. Серед таких тепер будуть і новообрані народні депутати з інших регіонів країни, які житимуть у Києві і користуватимуться благами нашого міста», - підкреслив О.Бригинець.
Він висловив сподівання, що внесений на розгляд Верховної Ради законопроект підтримають не лише близько 200 народних депутатів - киян, які живуть у столиці і чітко розуміють її проблеми, але й близько 300 народних депутатів - некиян, які найближчих п’ять років користуватимуться всіма здобутками київської громади і відчують на собі всі проблеми міста.
У прес-службі нагадали, що, «згідно з держбюджетом-2013, Київ - єдине місто, де половина податків на дохід фізичних осіб відразу потрапляє у державну казну. Цього року з бюджету Києва-2013 планують вилучити 8,2 млрд грн».
За даними сайту Верховної Ради, законопроект було зареєстровано 13 грудня. При цьому текст документа відсутній.