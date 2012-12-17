«Енергоатом» не зміг залучити кредит на 400 млн грн

Компанії «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, не вдалося залучити кредит у розмірі 400 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендер на залучення кредитних коштів був скасований через відсутність достатньої кількості конкурентних пропозицій.

Тендер на залучення кредиту був запланований на 12 грудня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії у Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.