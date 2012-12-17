Торги на міжбанку в понеділок закрилися котируваннями 8,1010/8,1045 грн/дол.

У понеділок, 17 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1000/8,1100, на 12:00 звузився спред 8,1005/8,1060. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1010/8,1045.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2630/34, на 12:00 ціни підвищилися 0,2631/35. До закриття ціни залишилися на тому ж рівні. У Росії курс долар-рубль скорегувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7850 (-0,0010).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3070/1,3115. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6540/10,6690, на 12:00 ціни пішли вниз 10,6510/10,6620. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися 10,6620/10,6710.