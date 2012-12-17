«Укргазбанк» планує створити власну міжнародну систему грошових переказів

«Укргазбанк» має намір створити власну міжнародну систему грошових переказів. Про це заявила заступник голови правління «Укргазбанку» Олена Дмитрієва на прес-конференції в понеділок.

За її словами, на початковому етапі планується, що за допомогою системи можна буде здійснювати перекази всередині України, а вже в кінці 2013 року - міжнародні.

Банк буде орієнтувати в роботі системи переказів на країни ближнього зарубіжжя і країни, де працює багато українців (Італія, Португалія тощо).

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"Укргазбанк" поліпшив прогноз за прибутком за 2012 до 1,15-1,2 млрд грн

"Укргазбанк" поліпшив прогноз за прибутком за підсумками 2012 року до 1,15-1,2 млрд грн з 0,5 млрд грн (прогноз за станом на жовтень п.р. - УНІАН).

Про це заявив голова правління "Укргазбанку" Сергій Мамедов журналістам у понеділок.

У банку пояснили, що завдяки повністю сформованим резервам у 2011 році під активні операції, банк зміг вийти на рекордні показники прибутку в поточному році - за 11 місяців 2012 року "Укргазбанк" констатує найбільший фінансовий результат за всю історію банку - 1,098 млрд грн, в т.ч. за листопад - 596,5 млн грн.

З початку року банк скоротив питому вагу негативно класифікованих активів на 9,23% - до 27,82%, а до кінця року планує знизити цей показник до 20%.

Довідка УНІАН. АБ "Укргазбанк" (Київ) створений у 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

Активи на 1 жовтня 2012 року становили 19,965 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,848 млрд грн, зобов'язання - 16,936 млрд грн, статутний капітал - 10 млрд грн, власний капітал - 3,029 млрд грн.

"Укргазбанк" в січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 290,775 млн грн, при цьому прибуток за третій квартал становив 108,295 млн грн.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.