НБУ підтвердив призначення Приходька першим заступником голови Нацбанку

Прес-служба Національного банку України підтвердила призначення першим заступником голови Нацбанку Бориса Приходька.

Згідно з повідомленням прес-служби, Б. Приходько має 19-річний досвід роботи в банківській системі. Почав свою трудову діяльність у 1993 році в акціонерному комерційному агропромисловому банку “Україна”, в якому пропрацював до 2001 року. У 2001–2003 роках працював у ВАТ «Комерційний банк “Хрещатик”. З 2003-го по 2012 рік – у державному “Ощадбанку”, де з 2008 року обіймав посаду директора казначейства.

17 грудня 2012 року призначений першим заступником голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, УНІАН повідомив з посиланням на джерело в банківських колах про призначення першим заступником голови правління Національного банку України Бориса Приходька, який обіймав пост директора казначейства «Ощадбанку».

Вакансія першого заступника була вакантною з лютого 2012 року, після того, як Юрій Колобов очолив Міністерство фінансів.

Минулого тижня голова НБУ Сергій Арбузов на зустрічі з журналістами заявив, що постарається заповнити вакансію до 31 грудня.