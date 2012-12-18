ПриватБанк обіцяє 50 тис. грн за інформацію про зловмисників, які пограбували банкомат у Житомирській області
11:14, 18 грудня 2012Фінанси
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У Житомирській області невідомі пограбували банкомат ПриватБанку, фінансова установа оголосила гарантовану винагороду за інформацію, яка допоможе затримати зловмисників.
Про це йдеться в офіційному повідомленні банку.
Злочин було скоєно в ніч на 14 грудня в селищі Вакуленчук Чуднівського району Житомирської області. Зловмисники проникли в магазин, розташований на території військового містечка №10 і за допомогою газового різака викрали частину грошей, що знаходяться у сейфі банкомату.
Служба безпеки банку зазначає, що за будь-яку інформацію про особи грабіжників, яка допоможе швидше їх затримати, джерелу інформації буде виплачено винагороду в розмірі 50 тис. грн.
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