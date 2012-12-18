ПриватБанк обіцяє 50 тис. грн за інформацію про зловмисників, які пограбували банкомат у Житомирській області

У Житомирській області невідомі пограбували банкомат ПриватБанку, фінансова установа оголосила гарантовану винагороду за інформацію, яка допоможе затримати зловмисників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку.

Злочин було скоєно в ніч на 14 грудня в селищі Вакуленчук Чуднівського району Житомирської області. Зловмисники проникли в магазин, розташований на території військового містечка №10 і за допомогою газового різака викрали частину грошей, що знаходяться у сейфі банкомату.

Служба безпеки банку зазначає, що за будь-яку інформацію про особи грабіжників, яка допоможе швидше їх затримати, джерелу інформації буде виплачено винагороду в розмірі 50 тис. грн.