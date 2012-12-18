Міжбанк: відкриття торгів - 8,1000/8,1060 грн/дол.

У вівторок, 18 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1000/8,1060.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2611/15, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6610/10,6710. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3162/64 (понеділок – 1,3154/56).

У понеділок, 17 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.