Заборгованість із зарплат бюджетникам у грудні перевищила 1,3 млрд грн

Станом на початок грудня, заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більше 1,3 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної фінансової інспекції України.

Як повідомляється, голова Держфінінспекції Петро Андрєєв сьогодні під час робочої наради допустив, що значна частина місцевих чиновників може бути звільнена з роботи у зв'язку з наявністю заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.

«Президент України Віктор Янукович дуже жорстко поставив питання про неприпустимість будь-яких заборгованостей із зарплати. На виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України ми перевірили місцеві бюджети щодо використання коштів, спрямованих на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також був проведений аналіз причин допущеної заборгованості із заробітної плати. І результати цієї роботи навряд чи можна назвати втішними», - зазначив П.Андрєєв.

У відомстві зазначили, що перевіркою охоплені всі обласні та районні бюджети, бюджети міст обласного підпорядкування, а також бюджети АР Крим, міст Києва та Севастополя. В цілому станом на початок грудня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила більше 1,3 млрд грн.

Серед причин заборгованості Держфінінспекція відзначає виплати, які не мали обов'язкового характеру, однак проводилися, незважаючи на брак коштів на виплату заробітної плати. Крім того, при незабезпеченості витрат додаткові грошові ресурси витрачалися без урахування пріоритетності витрат. Інакше кажучи, маючи можливість виплатити заробітну плату (яка належить до захищених видатків), місцеві керівники фінансували, скажімо, капітальні або інші непершочергові, а іноді і цілком сумнівні витрати. Такі факти виявлені в низці областей і в окремих міських та районних бюджетах Одеської, Черкаської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Місцями суми непершочергові видатків становили десятки мільйонів гривень.

На думку П.Андрєєва, саме ті чиновники, які не фінансують захищені статті бюджету, будуть притягнуті до відповідальності.

У Держфінінспекції підкреслили, що до інших причин невиплати зарплат варто віднести збільшення органами місцевого самоврядування обсягів фінансових ресурсів на власне утримання за рахунок доходів, що не враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів. Це призвело до обмеження витрат на освіту, охорону здоров'я та культуру.

Зокрема, розрахунковий показник обсягів видатків на утримання органів місцевого самоврядування міста Житомира доведений Міністерством фінансів України на суму понад 16,3 млн грн. У міському бюджеті затверджено суму понад 27,6 млн грн, що майже на 11,3 млн грн більше розрахункових показників Мінфіну. Зростання обсягів видатків пояснюється, зокрема, введенням додатково 19 штатних одиниць, з них 3 посади водіїв, 9 посад прибиральниць і 7 додаткових посад управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради.

Порушуючи п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради від 23 листопада при невиконанні доходної частини бюджету були внесені зміни до дохідної та видаткової частини на загальну суму 49,6 млн. грн для недопущення виникнення небюджетної кредиторської заборгованості.

У прес-службі підкреслили, що ще однією причиною заборгованості є те, що місцеві органи влади не надають належної уваги питанням оптимізації мережі бюджетних установ, що спричиняє збільшення видатків місцевих бюджетів і ускладнює оптимальний та ефективний розподіл фінансових ресурсів на місцях.

Наприклад, у Чернігівській області лише за рахунок оптимізації чисельності працівників органів місцевого самоврядування та малокомплектних шкіл економія бюджетних коштів області може становити близько 77 млн ​​грн. Те ж стосується й інших областей, зокрема Івано-Франківської, Київської та Сумської.

У відомстві зазначили, що наразі перевірки тривають, матеріали перевірок передані до Міністерства соціальної політики України.

Як наголошується в повідомленні, перевірка місцевих бюджетів з питань використання бюджетних коштів, спрямованих на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, проводиться на виконання відповідного доручення Кабінету Міністрів України. Перевірку проводять робочі групи, до складу яких, крім фахівців Держфінінспекції України, входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної казначейської служби України.

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