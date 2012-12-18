«Альфа-Банк» купує роздрібний портфель кредитів «Промінвестбанку» номіналом 1,5 млрд грн

«Альфа-Банк» (м. Київ) купує частину роздрібного портфеля кредитів «Промінвестбанку» (ПІБ, м. Київ), номінальна вартість якого становить 1,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Альфа-Банку».

Згідно з наданою інформацією, портфель на 80% складається з іпотечних кредитів.

«Придбання якісних активів за цікавою для нас вартістю є частиною стратегії банку. Через це ми готові розглядати подібні пропозиції і надалі", - сказано у повідомленні з посиланням на президента, головного директора Альфа-Банк (Україна) Олександра Луканова.

Довідка УНІАН.ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстроване в січні 2001 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

У січні-вересні 2012 року «Альфа-Банк» збільшив чистий прибуток в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створений у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ, м. Київ) у січні-вересні 2012 року отримав збиток у 10,737 млн грн порівняно з прибутком 5,838 млн грн за відповідний період 2011 року.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 квітня 2012 року володіла 97,8502% акцій «Промінвестбанку».