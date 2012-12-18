Клименко: обсяг підтвердженої заборгованості з відшкодування ПДВ не перевищує 5,5 млрд грн

Сума підтвердженої заборгованості з відшкодування платежів з податку на додану вартість перебуває в межах 5,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, виступаючи на брифінгу в ДПСУ.

«Ми повинні розуміти, з чого складається заборгованість з ПДВ. Моя позиція в тому, що заборгованість держави з відшкодування ПДВ - це та заборгованість, яка підтверджена податковою службою. Ті суми, за якими є заборгованість - у межах 5,5 млрд грн. Ще 13 млрд грн - це заборгованість, яка сьогодні оскаржується в судах різної інстанції», - сказав О.Клименко.

До того ж він додав, що на 1 січня 2012 року сума заборгованості з відшкодування ПДВ становила 18 млрд грн. «Іншими словами, суди ставлять крапку в питанні ПДВ», - наголосив глава ДПСУ.

До того ж він додав, що цифрами заборгованості з ПДВ легко маніпулювати, зокрема тим, хто називає обсяги боргів у 40 млрд грн. «Коли називаються цифри в 40 млрд грн, це питання до тих, хто ці цифри називає», - зазначив О.Клименко і запропонував розглянути статистику 2010 і 2011 років. «У 2010 і 2011 роках поточне відшкодування завжди випереджає поточну заявку. Ми розраховуємося. Так, є борги попередніх періодів, але ми і за ними розраховуємося», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ з початку року відшкодувала платникам податків 43,9 млрд грн, що на 4,4 млрд грн (або 11,2%) більше показника минулого року.

У січні-жовтні 2012 року загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше минулорічного показника. До того ж обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн при сумі заявок до відшкодування 38 млрд грн.

У січні-вересні 2012 року кількість платників ПДВ становила понад 22 тис. осіб, що на 66% більше торішнього показника. Крім того, за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. До того ж співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців поточного року попередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обігу товарів на суму 650 млн грн.