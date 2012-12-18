КМДА підготувала проект бюджету столиці на 2013 рік

Київська міська державна адміністрація підготувала та пропонуватиме Київраді на засіданні ознайомитись з проектом бюджету столиці на 2013 р. з доходами 18,825 млрд грн і видатками 17,703 млрд грн.

Про це УНІАН повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Згідно з документом, передбачено субвенції з державного бюджету в обсязі 2,780 млрд грн.

У проекті бюджету на 2013 рік зазначено, що граничний борг Києва на 31 грудня 2013 року не повинен перевищувати 10,260 млрд грн.

Граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2013 рік пропонується встановити на рівні 1,234 млрд грн.

Дотація вирівнювання передбачена в сумі 126,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, ухвалений Верховною Радою 6 грудня, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у більше ніж 4 млрд грн.

О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, за яким формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

14 грудня О.Попов повідомив журналістам, що проект бюджету Києва на 2013 рік КМДА внесе на розгляд Київради 20 грудня, оскільки цього вимагає законодавство, але проситиме депутатів не приймати його, а лише взяти до відома. Міська влада буде вимагати внесення змін до Держбюджету з метою зміни показників для столиці.