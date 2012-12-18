Гривня щодо долара з початку року подешевшала на 0,05% - Forex Club
Вартість гривні щодо долара США з початку поточного року знизилася на 0,05% (офіційний курс НБУ) - така стабільність національної валюти протягом року підтримувалася регулятором, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.
«Як і минулого року, Нацбанк продовжує проводити консервативну політику валютного курсу. Знизити реальний обмінний курс гривні в поточному році вдалося за рахунок більш низької інфляції в порівнянні з основними нашими торговими партнерами, тоді як номінальний курс залишився практично незмінним. Інші країни проводять ліберальнішу політику в цій сфері. Піти їхнім шляхом Україні заважає істотна частка імпорту і експорту у ВВП, а також висока доларизація економіки», - відзначає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.
Практично незмінним щодо американського долара в поточному році також залишився курс таких валют, як азербайджанський манат, туркменський манат і таджицький сомані. Водночас більшість європейських валют продемонстрували помірне зростання, незважаючи на боргову кризу в єврозоні. Зазвичай це валюти країн експортерів або країн зі стабільним торговим балансом і стриманою бюджетної політикою. Серед країн, валюти яких помірно подешевшали до долара - країни Середньої Азії і СНД, де домінує переробна промисловість (Білорусь, Молдова).
Динаміка валют країн СНД і Європи в 2012 році щодо долара США (офіційні курси):
Польський злотий +8,63%
Угорський форинт +7,59%
Норвезька крона +6,14%
Турецька ліра +5,49%
Британський фунт +4,31%
Шведська крона +3,38%
Швейцарський франк +2,21%
Чеська крона +1,86%
Євро +1,65%
Російський рубль +0,78%
Литовський літ +0,54%
Грузинський ларі +0,47%
Латвійський лат +0,37%
Болгарський лев +0,26%
Азербайджанський манат +0,19%
Туркменський манат 0%
Українська гривня (офіційний курс НБУ) -0,05%
Таджицький сомані -0,15%
Киргизький сом -1,41%
Казахський тенге -1,84%
Білоруський рубль -1,91%
Румунський лей -3,58%
Молдовський лей -3,69%
Вірменський драм -6,23%
Узбецький сум -10,25%.