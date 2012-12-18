На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1000/8,1050 грн/дол.

У вівторок, 18 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1000/8,1060, на 12:00 звузився спред - 8,1005/8,1040. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1000/8,1050.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/15, на 12:00 ціни піднялися - 0,2620/24. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8875 (+0,1025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3155/1,3185.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6610/10,6710, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,6730/10,6815. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6740/10,6845.