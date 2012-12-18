Держподатслужба чекає введення векселів для відшкодування ПДВ у 1 кварталі 2013 року

Державна податкова служба України чекає, що механізм введення казначейських векселів як інструменту оформлення платежів із відшкодування податку на додану вартість запрацює вже в першому кварталі 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, виступаючи на брифінгу в ДПСУ.

«Запровадження векселів і ПДВ-облігацій – це природні механізми. Що найкраще – вексель чи облігація для відшкодування ПДВ, вирішує бізнес. До того ж бізнес цілком схвально сприймає практику відшкодування ПДВ казначейським векселем, тому що це вигідний для них інструмент», – сказав голова ДПСУ.

О.Клименко повідомив, що запровадження векселів можливе вже в 1 кварталі 2013 року. «Запровадження казначейського векселя – це норма, що міститься в законах №11284 і №11285, що ухвалені парламентом і перебувають на підписі Президента. Цей механізм реально може запрацювати вже в 1 кварталі 2013 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила закон (11284), що передбачає введення в обіг фінансових векселів, зокрема, для оплати боргів перед бюджетом, і адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків. Згідно з поясненням, розміщеним на офіційному сайті ВР, ухвалений закон доповнює положення Бюджетного кодексу і надає Кабінету міністрів, Національному банку право визначати порядок обігу, обліку і розрахунків із використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.