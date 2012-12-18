Податкова ініціює ухвалення закону про трансфертне ціноутворення

Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює ухвалення Верховною Радою законопроекту про трансфертне ціноутворення, розробленого фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств і компаній, до кінця 1-го кварталу 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко під час презентації законопроекту.

За словами О.Клименка, ухвалення закону дозволить Україні укоренити практику сплати податків у країні виробництва товарів, встановлювати справедливі ціни на товари, піти від терміну «офшор», а також встановити граничний розмір торгової націнки за зовнішньоторговельними операціями для трейдерів у розмірі 5%.

Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн із низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн. грн на рік.

Законопроект припускає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власного бізнесу, що готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. Неподання такої документації каратиметься штрафом у розмірі до 5% від суми операції.

При цьому контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни і умов торгівлі з різних операцій. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення і ухилення від сплати податків.

«Наше завдання - конвертувати імідж країни в її економічний капітал. Одним із таких кроків є введення системи трансфертного ціноутворення», - наголосив в рамках презентації голова ДПСУ і зазначив, що у разі швидкого ухвалення законопроекту, введення його норм буде можливе вже з другого півріччя 2013 року або з початку 2014 року.

За словами О.Клименка, бюджет додатково одержить до 20 млрд грн податків із доходів компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з використанням пов'язаних осіб і офшорних схем.

Відзначимо також, що текст законопроекту активно обговорюється в бізнес-співтоваристві. Зокрема, після презентації документа в ДПСУ представники великих компаній - платників податків домовилися впродовж найближчого тижня подати свої пропозиції і зауваження до документа з тим, щоб представити його на розгляд Верховної Ради вже 10 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ДПСУ заявляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до втрат державним бюджетом близько 100 млрд грн.