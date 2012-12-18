"Укргазбанк" планує в 2013 році отримати 650 млн грн прибутку

"Укргазбанк" планує за підсумками 2013 отримати прибуток у 650 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку з посиланням на першого заступника голови правління "Укргазбанку" Станіслава Шлапака.

"На цей час плани коректуються. Прогнозний бюджет банку, сформований на сьогодні і переданий на узгодження наглядовій раді, припускає, що фінансовий результат 2013 становитиме близько 650 млн грн", - повідомив С.Шлапак.

Наступного року банк не планує збільшувати акціонерний капітал, так як існуючого капіталу цілком достатньо для реалізації ухваленої стратегії розвитку "Укргазбанку".

Наступного року банк планує утримати досягнуті в поточному році показники обсягів кредитного портфеля з невеликим приростом у 4-5%.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня голова правління "Укргазбанку" Сергій Мамедов заявив, що "Укргазбанк" покращив свій жовтневий прогноз щодо прибутку банку за підсумками 2012 року до 1,15-1,2 млрд грн з 0,5 млрд грн.

У банку пояснили, що завдяки повністю сформованим резервам у 2011 році під активні операції, банк зміг вийти на рекордні показники прибутку в поточному році - за 11 місяців 2012 року "Укргазбанк" констатує найбільший фінансовий результат за всю історію банку - 1,098 млрд грн, зокрема за листопад - 596,5 млн грн.

Довідка УНІАН. АБ "Укргазбанк" (Київ) створений у 1993 році і на сьогодні входить до групи крупних банків України.

Активи на 1 жовтня 2012 року становлять 19,965 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,848 млрд грн, зобов'язання - 16,936 млрд грн, статутний капітал - 10 млрд грн, власний капітал - 3,029 млрд грн.

"Укргазбанк" у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 290,775 млн грн, при цьому прибуток за третій квартал становив 108,295 млн грн.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.