Банк «Надра» має намір збільшити активи на 10%

Банк «Надра» в 2013 році має намір збільшити обсяг активів на 10% за рахунок кредитування реального сектора економіки і розширення присутності на ринку роздрібного кредитування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку з посиланням на фінансового директора банку «Надра» Костянтина Сердуніча.

«Зараз банк впроваджує нові цікаві продукти як для юридичних, так і для фізичних осіб. Планується значне збільшення обсягу карткових і споживчих кредитів», - зазначив К.Сердуніч.

Водночас фіндиректор банку не назвав конкретну суму, до якої буде збільшено розмір активів. Нагадаємо, кредити і заборгованість клієнтів банку на 1 жовтня ц.р. становили 19,833 млрд грн.

За інформацією К.Сердуніча, на сьогодні банк залучив субординований борг на 100 млн грн і отримав дозвіл Національного банку України на його включення до свого капіталу. До кінця поточного і наступного року банк «Надра» також має намір залучати кошти в такій формі, однак остаточна сума ще на стадії обговорення з інвесторами.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 25,308 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 19,833 млрд грн, зобов'язання - 21,278 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал - 4,03 млрд грн.

Банк «Надра» (Київ) у січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток у розмірі 883 тис. грн.

Компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, володіє 89,9659% акцій банку.