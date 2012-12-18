Банк "Фінанси та Кредит" розраховує отримати в 2013 році 40-50 млн грн прибутку

Банк "Фінанси та Кредит" за підсумками 2013 має намір отримати прибуток у 40-50 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку з посиланням на директора фінансово-економічного департаменту банку "Фінанси та Кредит" Дмитра Балуна.

"Ми очікуємо збільшення фінансового результату банку в 2013 році до рівня 40-50 млн грн. Результат залежатиме як від динаміки ринкової вартості залучення коштів на внутрішньому ринку в наступному році, так і від загальної економічної ситуації в країні, попиту підприємств реального сектору економіки на кредитні ресурси", - зазначив Д.Балун.

Крім того, наступного року банк планує збільшення акціонерного капіталу щонайбільше на 10%.

У 2013 році банк не очікує суттєвого збільшення рівня кредитного портфеля, а робота, здебільшого, буде спрямована на покращення його якості, зокрема з формування структури кредитних продуктів.

"Цього планується досягти за рахунок розвитку операцій в сегменті роздрібного банкінгу. Очікуваний результат - загальне підвищення рентабельності портфеля кредитних операцій", - сказав банкір.

У наступному році банк також планує продовжувати розвиток альтернативних каналів банківського обслуговування, зокрема функціональність інтернет-банку, збільшення кількості терміналів самообслуговування та терміналів з обслуговування ПК у торгових мережах, значне розширення функціоналу власної банкоматної мережі.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» заснований в 1990 році, входить до групи найбільших банків.

Активи банку на 1 жовтня 2012 року становили 22,61 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,29 млрд грн, зобов'язання - 20,83 млрд грн, статутний капітал - 2 млрд грн, власний капітал - 1,78 млрд грн.

Банк «Фінанси та кредит» в січні-вересні 2012 року отримав прибуток 1,552 млн грн.

Основними акціонерами банку, станом на 20 листопада 2012 року, були: ТОВ «Асканія» - 46,5498%, ЗАТ «F&C Realty» - 49,5802%, ВАТ «Київмедпрепарат Україна» - 2,8675%, НАК «Нафтогаз України» - 0,6041%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.