S&P підвищило рейтинг Греції, прогноз - стабільний
08:31, 19 грудня 2012Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Греції в іноземній і місцевій валютах до «В-» з рівня «SD» («вибіркового дефолту»), прогноз за рейтингом стабільний, повідомляється в прес-релізі агентства.
Водночас агентство підвищило аналогічний короткостроковий рейтинг до «В» з «SD», передає Газета.RU.
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