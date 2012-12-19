S&P підвищило рейтинг Греції, прогноз - стабільний

08:31, 19 грудня 2012
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Греції в іноземній і місцевій валютах до «В-» з рівня «SD» («вибіркового дефолту»), прогноз за рейтингом стабільний, повідомляється в прес-релізі агентства.

Водночас агентство підвищило аналогічний короткостроковий рейтинг до «В» з «SD», передає Газета.RU.

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