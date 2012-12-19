Кількість платників ПДВ в Україні з початку року зросла на 72%

Кількість платників податку на додану вартість (ПДВ) в Україні з початку року зросла на 72,3% і становила понад 28 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

Як сказано в повідомленні, завдяки спрощенню процедури реєстрації платника ПДВ кількість таких платників неухильно зростає. Тільки в листопаді їх стало більше на 3 тис., що перевищує минулорічний показник на 86%.

У ДПСУ розраховують на подальше зростання кількості зареєстрованих платників податків, чому сприятиме впровадження нових електронних сервісів і перехід на повну електронну реєстрацію платника ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками січня-вересня ц.р. 98% платників ПДВ в Україні подали звітність в електронній формі.

У січні-жовтні 2012 року загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше минулорічного показника. До того ж обсяг відшкодованого ПДВ із початку року становив 43,9 млрд грн, що на 4,4 млрд грн (або 11,2%) більше показника минулого року.

Обсяг офіційно підтвердженої заборгованості з відшкодування ПДВ не перевищує 5,5 млрд грн. При цьому з 2013 року ДПСУ очікує введення в Україні казначейського векселя для розрахунків із відшкодування ПДВ.