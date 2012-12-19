На останньому аукціоні Мінфін розмістив ОВДП на 48,2 млн дол.

Міністерство фінансів України на останньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбувся у вівторок, 18 грудня, розмістило дворічні папери на 48,2 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

Було подано чотири заявки в діапазоні 8,5-8,6%, з них були задоволені три, подані на рівні 9,5%.

«Отже, середньозважена дохідність на аукціоні незначно виросла в порівнянні з попереднім розміщенням, але ставки відсікання залишилися на незмінному рівні», - прокоментував результати аукціону фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

Згідно з даними Державної казначейської служби, надходження від державних запозичень помісячним розписом фінансування загального фонду держбюджету на 2012 рік передбачені в сумі 98,448 млн грн, а станом на 17 грудня 2012 вже надійшло 102,608 млрд грн (зокрема за внутрішніми запозиченнями - 63,842 млрд грн, за зовнішніми - 38,766 млрд грн).

Витрати з обслуговування державного боргу станом на зазначену дату становили 23,316 млрд грн (зокрема за внутрішнім боргом - 16,4 млрд грн, за зовнішнім - 6,916 млрд грн), на погашення держборгу - 64,133 млрд грн (зокрема за внутрішнім - 34,908 млрд грн, за зовнішнім - 29,225 млрд грн).