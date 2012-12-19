На тлі ситуації в США пара EUR/USD може зміцнитися біля позначки 1,33 - Forex Club

Зараз ринок рухається з надією, що переговори щодо "фінансового обриву" у Конгресі США завершаться успішно, і якщо це справді станеться, ризиковані валюти отримають новий стимул для зростання, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, для EUR/USD це означатиме ривок до позначки 1,33, а для GBP/USD - до 1,63.

Для GBP/USD реліз протоколу минулого засідання MPC стане головною подією тижня, і до поточного моменту більшість трейдерів очікували нейтральних коментарів з натяком на те, що розширення програми скупки активів найближчим часом не відбудеться. Якщо все йде за планом, пара може зміцнитися пунктів на 20. Однак, якщо ринки вгледять невпевненість і песимізм, падіння буде значнішим з метою на 1,62 і подальшим відкатом у район 1,6270.

Ситуація в Японії може загостритися до четверга, на який заплановано засідання Центробанку. Загалом, незалежно від результатів виборів, очікувалося деяке розширення програми кількісного пом'якшення. Однак, глава Банку Японії може відплатити новому прем'єру своєю бездіяльністю, тим самим підриваючи його можливості в реалізації обіцянок. Якщо це справді станеться, розворот пари USD/JPY може бути дуже різким з поверненням до позначки 83,00.