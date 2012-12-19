«VAB Банк» збільшив статутний капітал на 27%

«VAB Банк», що входить до групи великих банків за обсягами активів, завершив процедуру збільшення статутного капіталу на 27,1%, або на 500 млн грн, - до 2,349 млрд грн шляхом додаткового випуску акцій, повідомила прес-служба банку.

У 2012 році «VAB Банк» двічі збільшував статутний капітал: раніше банк зареєстрував збільшення статутного капіталу на 600 млн грн - до 1,849 млрд грн.

За словами голови правління «VAB Банку» Дениса Мальцева, на початку 2013 року банк має намір провести ще один додатковий випуск акцій.

«Збільшення статутного капіталу дозволило посилити ринкові позиції банку і акумулювати додатковий ресурс для кредитування клієнтів», - цитує прес-реліз Д.Мальцева.

«Додаткова капіталізація також дасть можливість продовжувати впровадження в банку новітніх інноваційних банківських технологій, зокрема сервісів дистанційного обслуговування, що дасть можливість клієнтам отримати швидкий та зручний доступ до фінансових послуг», - зазначив голова правління банку.

Додатково випущені акції викуплені діючими акціонерами.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на фінансовому ринку України з 1992 року. 67,7% акцій «VAB Банку» належать бізнесменові Олегу Бахматюку через Quickcom Limited (Кіпр).

Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2012 року «VAB Банк» посідав 18-е місце серед 175 діючих банків за обсягами активів і входить до першої двадцятки банків за розміром статутного капіталу.