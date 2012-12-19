У середу євро проти долара досяг максимуму за 7 місяців на статданих з Німеччини - Bloomberg

На торгах у середу, 19 грудня, євро зміцнився до семимісячного максимуму до долара після публікації даних про зростання індексу ділової довіри в Німеччині, що підвищують попит на активи регіону.

Євро росте до долара восьмий день поспіль на тлі позитивної динаміки на ринках в усьому світі, знижуючи попит на долар.

За даними інституту Ifo, індекс ділової довіри Німеччини виріс до 102,4 пункта в грудні з 101,4 у листопаді, передає Bloomberg.