НАБУ запропонує Януковичу зробити Всесвітній день заощаджень офіційним святом

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) має намір звернутися до Президента України Віктора Януковича з ініціативою ввести святкування Всесвітнього дня заощаджень, який вперше пройшов у нашій країні у цьому році.

Про це заявив виконавчий директор НАБУ Сергій Мамедов на прес-конференції в середу.

«Перший досвід святкування Всесвітнього дня заощаджень в Україні був надзвичайно успішним. Тому ми вирішили звернутися до Президента України Віктора Януковича з ініціативою підтримати святкування Всесвітнього дня заощаджень на державному рівні і зробити його офіційним святом. Зі свого боку можемо сказати, що в наступному році в цій акції візьме участь мінімум 40 банків - членів НАБУ», - сказав С.Мамедов.

Перший Всесвітній день заощаджень в Україні підтримали близько двох десятків банків. Вони пропонували своїм клієнтам особливі умови розміщення депозитів, а також додаткову інформацію про діяльність фінансових установ. Основною метою Дня заощаджень є стимулювання ідеї заощадження коштів і планування своїх витрат, а також залучення нових клієнтів.

Директор - розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олена Шарова підтримала ідею святкування Всесвітнього дня заощаджень на національному рівні, оскільки це підвищить рівень фінансової грамотності громадян. А це, за її словами, є одним з основних компонентів системи захисту прав споживачів.

Проведення першого Всесвітнього Дня заощаджень в Україні відбувалося за ініціативою НАБУ, німецького банку розвитку KfW, за підтримки Національного банку України.

Представник KfW Лоренц Гесснер також відзначив успішне проведення цього заходу в Україні і запевнив у тому, що KfW має намір продовжити впроваджувати Всесвітній день заощаджень в Україні і в 2013 році.