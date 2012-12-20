Зростання ВВП за підсумками 2013 року не перевищить 2-2,5% - віце-президент ЄБА

Зростання економіки України за підсумками 2013 року найімовірніше не перевищить 2-2,5%, причому позитивні тенденції будуть помітні лише у другому півріччі 2013 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала під час прес-конференції у Києві.

«За підсумками 2012 року ми очікуємо зростання ВВП максимум на 0-0,5%, а за підсумками 2013 року - 2-2,5%, причому, першу половину року перебуватимемо в негативній зоні, а розвиток стане помітним у другому півріччі» , - сказав Фіала.

За його словами, експерти ЄБА очікують зростання в аграрному секторі на рівні 3% - за рахунок підвищення врожайності приблизно на 10% і впровадження нових технологій, а також зростання промисловості на 3%.

«Відновлення буде пов'язане із зовнішнім попитом на наші товари, ймовірним поновленням відносин з МВФ і підписанням Угоди про Асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС - з ринком, який у 8 разів більший за ринок країн Митного Союзу», - підкреслив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим урядом прогнозом, показник зростання валового внутрішнього продукту України на 2013 рік становитиме 3,4%. Водночас Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, в 2013 році - до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, що об'єднує 950 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Асоціація була створена в 1999 році з ініціативи Європейської Комісії.