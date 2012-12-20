НБУ "скоротив" кількість найбільших банків України

Національний банк України (НБУ) на 2013 рік підвищив граничний рівень активів для банків, які входять до I групи (найбільші банки) до більш як 20 млрд грн з 15 млрд грн. Це передбачено у Рішенні Комісії з питань нагляду і регулювання банків НБУ від 13 грудня 2012 року № 974.

Для решти груп граничний обсяг активів збережено на рівні 2012 року: II група (великі банки) — більш як 5 млрд грн; III група (середні банки) — більш як 3 млрд грн; IV група (невеликі банки) — менш як 3 млрд грн.

Таким чином, на час ухвалення документу, кількість банків у I групі скоротилася з 17 до 15. З групи найбільших до групи великих банків, яка налічує 20 кредитно-фінансових установ, перейшли “ОТП Банк” і Брокбізнесбанк.

До III групи, згідно з документом, входять 25 банків, до IV групи — 116 банків.

З метою порівняльного аналізу діяльності банків і розподілу наглядових функцій і обов'язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Нацбанк здійснює розподіл банків за обсягом активів.